Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Sertão do Perequê-Mirim, em Ubatuba.

A prisão ocorreu na segunda-feira (9), durante patrulhamento da Polícia Militar na Estrada do Palhal.

