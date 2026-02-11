Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Sertão do Perequê-Mirim, em Ubatuba.
A prisão ocorreu na segunda-feira (9), durante patrulhamento da Polícia Militar na Estrada do Palhal.
O suspeito foi abordado em um ponto de ônibus e tentou fugir, mas foi alcançado.
Com ele, foram localizados entorpecentes, dinheiro e um rádio comunicador. Nas proximidades, a equipe localizou mais porções de drogas escondidas.
Diante do flagrante, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.