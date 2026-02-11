11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem tenta fugir, mas é preso com drogas em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em Ubatuba
Apreensões em Ubatuba

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Sertão do Perequê-Mirim, em Ubatuba.

A prisão ocorreu na segunda-feira (9), durante patrulhamento da Polícia Militar na Estrada do Palhal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi abordado em um ponto de ônibus e tentou fugir, mas foi alcançado.

Com ele, foram localizados entorpecentes, dinheiro e um rádio comunicador. Nas proximidades, a equipe localizou mais porções de drogas escondidas.

Diante do flagrante, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários