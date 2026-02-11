11 de fevereiro de 2026
CRUELDADE

Casal é morto a facadas; depois, autores voltam e matam cachorros

Por Da Redação | Água Doce (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Casal é morto a facadas; depois, autores voltam e matam cachorros
Casal é morto a facadas; depois, autores voltam e matam cachorros

Um casal foi brutalmente assassinado dentro da própria casa e, dois dias depois, os cães da família também foram mortos no mesmo imóvel. O crime, marcado por extrema violência, está sendo investigado pelas autoridades.

Os fatos ocorreram em Água Doce, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Segundo as informações apuradas, o casal foi morto a facadas, em um ataque que deixou a residência tomada por sinais de violência.

No domingo, os criminosos retornaram ao local do crime. Desta vez, os alvos foram os animais de estimação da família.

Um dos cães teve a cabeça esmagada. O outro foi atingido por um disparo na cabeça, e o corpo foi deixado dentro da casa. A polícia apura a autoria e a motivação dos crimes.

