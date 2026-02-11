A influenciadora digital Marcela França morreu na segunda-feira (9), aos 43 anos. A informação foi confirmada por familiares por meio das redes sociais. Ela enfrentava um câncer de colo do útero e acumulava mais de 55 mil seguidores.

Natural de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Marcela ficou conhecida pela atuação como criadora de conteúdo digital e pela forma aberta com que compartilhava sua rotina e desafios relacionados à saúde.