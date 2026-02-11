A influenciadora digital Marcela França morreu na segunda-feira (9), aos 43 anos. A informação foi confirmada por familiares por meio das redes sociais. Ela enfrentava um câncer de colo do útero e acumulava mais de 55 mil seguidores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Natural de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Marcela ficou conhecida pela atuação como criadora de conteúdo digital e pela forma aberta com que compartilhava sua rotina e desafios relacionados à saúde.
Segundo a publicação oficial, o velório será realizado na Capela do Asilo, localizada na Rua Hugo Santos Silva, no Centro da cidade, a partir das 16h desta terça-feira (10).
A cerimônia de despedida segue nesta quarta-feira (11), às 9h, quando o corpo será cremado. O momento será restrito a familiares.
Em nota de pesar, a família destacou uma das frases marcantes da influenciadora. “Marcela sempre dizia: ‘Família é tudo’. Que essa lembrança nos conforte e nos una neste momento. O que realmente importa é o que você e as pessoas que te amam carregam no coração”, diz o texto.