A jovem Ágata Mendes, de 18 anos, foi encontrada morta, e a Polícia Civil aponta como principal suspeito um homem de 39 anos com quem ela teve um relacionamento anterior. A prisão temporária do investigado foi realizada nesta segunda-feira (9), e as investigações seguem em andamento.

O corpo de Ágata foi localizado em um bambuzal de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. A vítima era uma mulher trans, segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR).