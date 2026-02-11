A jovem Ágata Mendes, de 18 anos, foi encontrada morta, e a Polícia Civil aponta como principal suspeito um homem de 39 anos com quem ela teve um relacionamento anterior. A prisão temporária do investigado foi realizada nesta segunda-feira (9), e as investigações seguem em andamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo de Ágata foi localizado em um bambuzal de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. A vítima era uma mulher trans, segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR).
De acordo com o delegado Rafael Guimarães, responsável pelo caso, o suspeito manteve um relacionamento com Ágata por cerca de um ano. Durante esse período, os dois se encontravam para programas sexuais. O contato, no entanto, havia sido encerrado há aproximadamente três meses.
Ainda conforme o delegado, o homem teria pedido para reencontrar a jovem, solicitando que ela fosse sozinha e não avisasse ninguém sobre o encontro. Essa informação é considerada relevante para a apuração dos fatos.
O suspeito teve o nome preservado pelas autoridades. Segundo a polícia, ele entregou o próprio aparelho celular para análise pericial e, após o cumprimento do mandado, foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça enquanto o inquérito é concluído.