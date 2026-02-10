A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) permaneceu totalmente interditada até o começo da noite desta terça-feira (10), em Taubaté, após fortes chuvas provocarem o transbordamento de um córrego e alagamentos extensos no bairro Santa Tereza.

Segundo a atualização mais recente, 80 famílias foram impactadas, o que representa cerca de 290 pessoas afetadas. Ao todo, 120 imóveis sofreram danos causados pela água que invadiu ruas e residências.