A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) permaneceu totalmente interditada até o começo da noite desta terça-feira (10), em Taubaté, após fortes chuvas provocarem o transbordamento de um córrego e alagamentos extensos no bairro Santa Tereza.
Segundo a atualização mais recente, 80 famílias foram impactadas, o que representa cerca de 290 pessoas afetadas. Ao todo, 120 imóveis sofreram danos causados pela água que invadiu ruas e residências.
O alagamento persiste porque a água ficou represada devido a uma obstrução em um cano que passa sob a rodovia. Técnicos avaliam alternativas para acelerar o escoamento, incluindo a abertura de parte da pista no trecho onde o córrego é canalizado.
A interdição ocorre no km 1,5, nos dois sentidos da SP-123, que liga Taubaté a Campos do Jordão. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o desvio segue sendo feito pela SP-062 e que equipes continuam no local monitorando a situação.
No bairro Santa Tereza, diversas ruas seguem alagadas, dificultando o acesso a alguns pontos. Moradores relatam perdas de móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos, enquanto tentam limpar as casas. Durante o dia, socorristas voluntários realizaram inclusive o resgate de animais com o uso de barco, já que áreas ficaram isoladas.