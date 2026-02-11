Uma mulher de 40 anos morreu após ser esfaqueada enquanto pedia socorro à polícia por telefone, na madrugada desta terça-feira (10). Ela chegou a acionar a PM durante a agressão, mas não resistiu aos ferimentos antes da chegada do atendimento.
O caso foi registrado em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como Jaqueline de Araújo dos Santos.
De acordo com a Polícia Militar, o marido dela foi preso em flagrante suspeito de feminicídio. A identidade do homem não foi divulgada.
Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu dentro da residência do casal. Quando os policiais chegaram, encontraram Jaqueline caída no chão. O suspeito estava sentado ao lado do corpo e confessou o crime.
Em depoimento, ele relatou que mantinha um relacionamento com a vítima havia cerca de três anos, que os dois chegaram a se separar e haviam retomado a convivência há apenas cinco dias.
Ainda segundo a polícia, o homem afirmou que os dois ingeriam bebida alcoólica desde a tarde, por volta das 17h, e que durante a madrugada, por volta das 4h, iniciou-se uma discussão que terminou com os golpes de faca.
A equipe foi acionada pela própria vítima, que conseguiu ligar informando que estava sendo agredida. No entanto, antes da chegada do socorro, ela morreu.
O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado, mas apenas constatou o óbito no local. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Lucas do Rio Verde, sem lesões aparentes. A área foi isolada para perícia, e o caso segue sob investigação