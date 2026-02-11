Uma mulher de 40 anos morreu após ser esfaqueada enquanto pedia socorro à polícia por telefone, na madrugada desta terça-feira (10). Ela chegou a acionar a PM durante a agressão, mas não resistiu aos ferimentos antes da chegada do atendimento.

O caso foi registrado em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como Jaqueline de Araújo dos Santos.