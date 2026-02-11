A escritora Maria Eduarda Pereira Soares, de 21 anos, está desaparecida desde o último sábado (7), após sair de casa durante a noite sem informar o destino à família. Desde então, parentes não tiveram mais contato com a jovem.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Pedra Preta, a 242 quilômetros de Cuiabá. Segundo familiares, ela teria viajado para Porto Alegre sem avisar. O paradeiro permanece desconhecido.
Maria Eduarda era casada com Magno dos Santos Ribeiro Rodrigues. Ele relatou às autoridades ter encontrado uma carta de despedida deixada por ela na residência do casal. A mãe da jovem e o ex-marido — que é policial militar — apuraram que ela teria chegado a Cuiabá ainda na noite de sábado e embarcado em um voo com destino à capital gaúcha, com chegada prevista para a manhã seguinte.
O boletim de ocorrência foi registrado pela mãe, a policial penal Edilma Alves Pereira, de 44 anos. Ela informou que o celular da filha está desligado desde o desaparecimento.
Ainda de acordo com Edilma, a família descobriu a existência de outro número de telefone vinculado ao nome da jovem. Ao entrar em contato, uma mulher atendeu, negou conhecer Maria Eduarda e bloqueou o telefone após a mãe se identificar.
A mãe também relatou que tentou rastrear o aparelho da filha, mas o celular teria sido resetado logo depois. Sem respostas, ela afirma suspeitar que a jovem possa ter sido atraída por falsas promessas de trabalho, possivelmente ligadas à exploração sexual — hipótese que ainda não foi confirmada pelas autoridades.
Segundo a família, Maria Eduarda era escritora e sonhava em crescer profissionalmente. Dias antes do desaparecimento, teria comentado com uma amiga sobre uma proposta de emprego melhor, sem revelar detalhes sobre quem a teria feito.
O caso segue sob investigação, e familiares pedem informações que possam ajudar a localizar a jovem.