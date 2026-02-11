A escritora Maria Eduarda Pereira Soares, de 21 anos, está desaparecida desde o último sábado (7), após sair de casa durante a noite sem informar o destino à família. Desde então, parentes não tiveram mais contato com a jovem.

O caso foi registrado em Pedra Preta, a 242 quilômetros de Cuiabá. Segundo familiares, ela teria viajado para Porto Alegre sem avisar. O paradeiro permanece desconhecido.