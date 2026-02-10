11 de fevereiro de 2026
AFOGAMENTO

Adolescente de 15 anos está desaprecido no mar de São Sebasitão

Por Leandro Vaz | São Sebastião
Da redação
Reprodução
Três pessoas se envolveram na ocorrência; duas foram resgatadas com vida por guarda-vidas que atuavam no local
Um caso de afogamento registrado na Praia de Juquehy, em São Sebastião, mobiliza equipes de resgate desde a última segunda-feira (9). Três pessoas se envolveram na ocorrência; duas foram resgatadas com vida por guarda-vidas que atuavam no local.

A terceira vítima, um adolescente de 15 anos, submergiu e permanece desaparecida. As informações iniciais indicam que o jovem foi levado pela correnteza e não conseguiu retornar à superfície.

Na noite desta terça-feira (10), o Gbmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que buscas foram realizadas ao longo do dia com o apoio de embarcações e equipes de mergulhadores, porém sem êxito. Os trabalhos devem ser retomados nesta quarta-feira, conforme as condições do mar.

Durante a tarde, equipes da Associação Comunitária Amigos de Juquehy e do Corpo de Bombeiros realizaram mergulhos sucessivos na tentativa de localizar o adolescente. Na sequência, um Bote de Salvamento Aquático iniciou o patrulhamento da área, e uma equipe náutica foi acionada para reforçar as buscas.

A família do jovem, que é de Campinas, acompanha o caso e permanece no litoral aguardando novas informações. A ocorrência gerou comoção entre moradores e frequentadores da praia.

As buscas continuam, e novas atualizações devem ser divulgadas assim que houver informações oficiais.

