Um caso de afogamento registrado na Praia de Juquehy, em São Sebastião, mobiliza equipes de resgate desde a última segunda-feira (9). Três pessoas se envolveram na ocorrência; duas foram resgatadas com vida por guarda-vidas que atuavam no local.
A terceira vítima, um adolescente de 15 anos, submergiu e permanece desaparecida. As informações iniciais indicam que o jovem foi levado pela correnteza e não conseguiu retornar à superfície.
Na noite desta terça-feira (10), o Gbmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que buscas foram realizadas ao longo do dia com o apoio de embarcações e equipes de mergulhadores, porém sem êxito. Os trabalhos devem ser retomados nesta quarta-feira, conforme as condições do mar.
Durante a tarde, equipes da Associação Comunitária Amigos de Juquehy e do Corpo de Bombeiros realizaram mergulhos sucessivos na tentativa de localizar o adolescente. Na sequência, um Bote de Salvamento Aquático iniciou o patrulhamento da área, e uma equipe náutica foi acionada para reforçar as buscas.
A família do jovem, que é de Campinas, acompanha o caso e permanece no litoral aguardando novas informações. A ocorrência gerou comoção entre moradores e frequentadores da praia.
As buscas continuam, e novas atualizações devem ser divulgadas assim que houver informações oficiais.