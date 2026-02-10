Um caso de afogamento registrado na Praia de Juquehy, em São Sebastião, mobiliza equipes de resgate desde a última segunda-feira (9). Três pessoas se envolveram na ocorrência; duas foram resgatadas com vida por guarda-vidas que atuavam no local.

A terceira vítima, um adolescente de 15 anos, submergiu e permanece desaparecida. As informações iniciais indicam que o jovem foi levado pela correnteza e não conseguiu retornar à superfície.