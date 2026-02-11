Um homem de 34 anos foi preso após assaltar um petshop no início da noite de segunda-feira (9). Durante a ação, ele chegou a pedir desculpas às vítimas enquanto cometia o crime. O nome do suspeito não foi divulgado.
O caso ocorreu em Curitiba. Câmeras de segurança registraram toda a movimentação dentro do estabelecimento, desde a entrada do homem, que se passou por cliente, até o anúncio do assalto.
Nas imagens, ele aparece pedindo informações sobre produtos e, minutos depois, mostra uma arma na cintura para intimidar as funcionárias. Em seguida, tentou justificar o crime, afirmando que “precisava pagar conta”, ao que uma das vítimas respondeu que também tinha despesas e não cometia assaltos.
Na sequência, o suspeito trancou as funcionárias na área de banho dos animais. Antes de sair, ainda disse: “Deus me perdoe e abençoe vocês. Bom trabalho”.
Segundo a Polícia Civil, foram levados dois celulares das funcionárias, um tablet do estabelecimento e cerca de R$ 60 do caixa.
As vítimas conseguiram acionar a segurança privada e a polícia logo após o crime. Horas depois, o homem foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar. No momento da abordagem, conforme a corporação, ele já havia vendido os equipamentos roubados.
As funcionárias ficaram de folga nesta terça-feira (10) para se recuperar do susto e resolver questões relacionadas aos prejuízos. A proprietária do petshop, que preferiu não se identificar, destacou que o maior impacto foi emocional, devido à tensão vivida durante o assalto.