Um homem de 34 anos foi preso após assaltar um petshop no início da noite de segunda-feira (9). Durante a ação, ele chegou a pedir desculpas às vítimas enquanto cometia o crime. O nome do suspeito não foi divulgado.

O caso ocorreu em Curitiba. Câmeras de segurança registraram toda a movimentação dentro do estabelecimento, desde a entrada do homem, que se passou por cliente, até o anúncio do assalto.