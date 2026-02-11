A Polícia Civil apreendeu uma “lista para matar” durante a prisão de um homem de 28 anos em São José dos Campos, revelando detalhes de uma guerra entre gangues que tem espalhado violência pela cidade. Entre os nomes citados no documento havia desafetos e até um policial, segundo a investigação.
O suspeito é Eliel Silva Lima, preso no dia 25 de janeiro, acusado de extorsão mediante sequestro em Caçapava, crime que teve como vítima uma mulher de 30 anos. De acordo com a polícia, Eliel possui longa ficha criminal desde a adolescência e é apontado como integrante ativo de conflitos armados entre grupos rivais.
A disputa violenta quase terminou em morte no dia 24 de outubro de 2025, quando Eliel foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Vista Verde, na região leste de São José. Ele foi baleado por um homem que desceu de um carro e efetuou diversos disparos antes de fugir. Eliel sobreviveu após ser socorrido
Investigações
As investigações indicam que o ataque foi cometido por Luís Henrique Alves de França, conhecido como “Capivara”, morto em 6 de dezembro de 2025. Segundo a polícia, Luís Henrique teria participado da emboscada contra Eliel e acabou se tornando alvo de vingança.
Outro envolvido na disputa seria Pedro Diório da Silva, apontado como motorista do veículo em que morreu a vendedora Camile Santos, de 19 anos, assassinada a tiros em novembro de 2023, no Residencial União, zona sul de São José. Camile era inocente. Pedro foi preso nesta segunda-feira (9).
Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram um Ford Ka cinza parando em frente a um centro automotivo onde Eliel estava. Um homem desce do veículo, dispara várias vezes contra o interior do estabelecimento e foge em seguida. VEJA O VÍDEO
Depoimento
Durante interrogatório, Eliel se recusou a identificar o atirador, limitando-se a dizer que se tratava de um homem da zona sul da cidade. Aos policiais, afirmou que “daria seu jeito” e que já estava “há muito tempo no crime para ser taxado de cagueta”.
A investigação aponta que Eliel passou a planejar o homicídio de “Capivara”. Quando estava preso, policiais encontraram em sua cela uma carta com uma lista de pessoas marcadas para morrer, incluindo o rival e um agente de segurança pública.
Apesar do histórico criminal e das suspeitas de envolvimento em homicídios, Eliel estava em liberdade provisória, sem uso de tornozeleira eletrônica. Ele voltou à prisão após o crime de extorsão mediante sequestro registrado em Caçapava.
Ficha criminal
Segundo a polícia, além da atuação em crimes violentos, Eliel também tem envolvimento recorrente com o tráfico de drogas, sendo flagrado em diversas ocasiões com entorpecentes, dinheiro em espécie e materiais típicos da atividade criminosa. Há ainda registros de participação em roubos armados, uso de veículos roubados ou adulterados e ações em grupo, com reconhecimento por vítimas.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.