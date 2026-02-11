A Polícia Civil apreendeu uma “lista para matar” durante a prisão de um homem de 28 anos em São José dos Campos, revelando detalhes de uma guerra entre gangues que tem espalhado violência pela cidade. Entre os nomes citados no documento havia desafetos e até um policial, segundo a investigação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito é Eliel Silva Lima, preso no dia 25 de janeiro, acusado de extorsão mediante sequestro em Caçapava, crime que teve como vítima uma mulher de 30 anos. De acordo com a polícia, Eliel possui longa ficha criminal desde a adolescência e é apontado como integrante ativo de conflitos armados entre grupos rivais.