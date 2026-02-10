Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, que estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (9), foi encontrada morta nesta terça-feira (10). O corpo foi localizado sem roupas por uma testemunha, que acionou a polícia.

O caso foi registrado em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava próximo a um ponto de ônibus, em uma pista de caminhada na Rua Antônio Dias, área central da cidade.