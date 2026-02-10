11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Vanessa, 23, é achada morta e sem roupa na pista de caminhada

Por Da Redação | Juatuba (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos
Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos

Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, que estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (9), foi encontrada morta nesta terça-feira (10). O corpo foi localizado sem roupas por uma testemunha, que acionou a polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava próximo a um ponto de ônibus, em uma pista de caminhada na Rua Antônio Dias, área central da cidade.

Informações preliminares apontavam possíveis sinais de violência, mas, até a última atualização, a Polícia Civil não havia confirmado as causas da morte nem detalhado as condições em que a vítima foi encontrada.

Vanessa morava em Pará de Minas (MG) e fez o último contato com a família por volta das 14h de segunda-feira, quando parou de atender ligações. Desde então, parentes mobilizavam buscas e pedidos de ajuda pelas redes sociais.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a jovem não era funcionária do Sine. Ela integrava a equipe de uma empresa responsável por um processo seletivo realizado na unidade. O órgão lamentou a morte.

A localização do corpo contou com o auxílio de um drone operado pelo fotógrafo Leandro Caetano. Segundo ele, um amigo identificou uma calça e sinais de vegetação amassada, o que levou às buscas no ponto onde a vítima foi encontrada, em uma valeta abaixo da pista.

Em nota, a Polícia Civil informou que enviou equipe de perícia e o rabecão ao local. O corpo passará por exame de necropsia, e os laudos devem esclarecer as circunstâncias e a causa da morte. O caso segue em investigação.