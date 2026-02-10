Duas pessoas foram mortas e uma ficou gravemente ferida após um ataque registrado na manhã desta terça-feira (10). O principal suspeito é o ex-namorado de uma das vítimas, que fugiu após o crime e é procurado pelas autoridades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Santa Clara do Sul, em uma residência localizada na Rua das Flores. Segundo as informações iniciais, o homem invadiu o imóvel, matou a ex-companheira e assassinou o pai das filhas dela. O atual namorado da mulher também foi atacado e ficou ferido.
Familiares relataram que o suspeito perseguia a vítima desde novembro, período em que ela chegou a registrar ocorrências policiais contra ele.
Há indícios de que o crime tenha ocorrido ainda na noite de segunda-feira (9), mas a situação só veio à tona na manhã seguinte, quando a filha mais nova da mulher, de 5 anos, pediu ajuda. A criança teria presenciado o ataque e se trancado em um dos quartos para se proteger.
A mulher foi identificada como Juliane Cristine Schuster, encontrada morta no banheiro da casa. Já Fabiano Fleck, pai das filhas dela, foi localizado sem vida na garagem. Ele estaria no local visitando as meninas e mantinha boa relação com a ex-companheira e o atual namorado dela.
O companheiro de Juliane foi socorrido em estado grave e encaminhado para a UTI do Hospital Bruno Born, em Lajeado.
Juliane deixa duas filhas, de 5 e 13 anos. O caso segue sob investigação, e o suspeito permanece foragido.