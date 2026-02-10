Duas pessoas foram mortas e uma ficou gravemente ferida após um ataque registrado na manhã desta terça-feira (10). O principal suspeito é o ex-namorado de uma das vítimas, que fugiu após o crime e é procurado pelas autoridades.

O caso ocorreu em Santa Clara do Sul, em uma residência localizada na Rua das Flores. Segundo as informações iniciais, o homem invadiu o imóvel, matou a ex-companheira e assassinou o pai das filhas dela. O atual namorado da mulher também foi atacado e ficou ferido.