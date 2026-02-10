11 de fevereiro de 2026
HOMICÍDIO

Suspeito de sumir com a ex e os pais dela é preso

Por Da Redação | Cachoeirinha (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Um policial militar foi preso na manhã desta terça-feira (10), suspeito de envolvimento no desaparecimento de três pessoas da mesma família ocorrido no mês passado. O caso é tratado como misterioso pelas autoridades e segue sob investigação.

O fato foi registrado em Cachoeirinha. O detido é ex-marido de Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, que desapareceu junto com os pais, Isail Vieira de Aguiar, de 69 anos, e Dalmira Germann de Aguiar, de 70.

De acordo com as apurações iniciais, a prisão faz parte do avanço das investigações que buscam esclarecer as circunstâncias e a motivação do sumiço da família.

A polícia não divulgou detalhes sobre a dinâmica do crime nem sobre possíveis evidências já reunidas. As buscas e diligências continuam

