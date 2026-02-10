Fabiane Marques dos Santos, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de casa na tarde desta segunda-feira (9). A vítima estava desacordada quando foi localizada, e o caso passou a ser apurado pelas autoridades.
O fato ocorreu na rua Francisco Queiroz, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus. Segundo informações apuradas pelo site Radar Amazônico, o filho da jovem, de seis anos, foi quem alertou a situação.
De acordo com o relato, a criança ligou para o pai dizendo que estava com fome. Durante uma videochamada, contou que a mãe não acordava. Ao ver a mulher imóvel pela câmera, o homem percebeu que ela estava desacordada e acionou socorro.
As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas. O caso deve ser investigado pelos órgãos competentes.