Fabiane Marques dos Santos, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de casa na tarde desta segunda-feira (9). A vítima estava desacordada quando foi localizada, e o caso passou a ser apurado pelas autoridades.

O fato ocorreu na rua Francisco Queiroz, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus. Segundo informações apuradas pelo site Radar Amazônico, o filho da jovem, de seis anos, foi quem alertou a situação.