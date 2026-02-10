11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Fabiane, 23 anos, aparece morta em casa e marido é suspeito

Por Da Redação | Manaus
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Fabiane Marques dos Santos, de 23 anos
Fabiane Marques dos Santos, de 23 anos

Fabiane Marques dos Santos, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de casa na tarde desta segunda-feira (9). A vítima estava desacordada quando foi localizada, e o caso passou a ser apurado pelas autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fato ocorreu na rua Francisco Queiroz, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus. Segundo informações apuradas pelo site Radar Amazônico, o filho da jovem, de seis anos, foi quem alertou a situação.

De acordo com o relato, a criança ligou para o pai dizendo que estava com fome. Durante uma videochamada, contou que a mãe não acordava. Ao ver a mulher imóvel pela câmera, o homem percebeu que ela estava desacordada e acionou socorro.

As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas. O caso deve ser investigado pelos órgãos competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários