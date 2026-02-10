11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Acidente entre carro e caminhão mata três irmãos

Por Da Redação | Chopinzinho (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente entre carro e caminhão mata três irmãos
Acidente entre carro e caminhão mata três irmãos

Três irmãos morreram em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de sábado (7), após o carro em que estavam colidir transversalmente com um caminhão, conforme informou a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na BR-373, em Chopinzinho, no Sudoeste do Paraná. As vítimas foram identificadas como as irmãs gêmeas Sandra Isabela Fernandes e Maria Letícia Fernandes, ambas de 27 anos, e o irmão delas, Paulinho Fernandes, de 37. Eles eram moradores de Coronel Vivida.

Segundo a PRF, o impacto foi lateral e provocou a morte dos três ocupantes do automóvel ainda no local.

O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves e não precisou de encaminhamento hospitalar. A identidade dele não foi divulgada. As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários