Três irmãos morreram em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de sábado (7), após o carro em que estavam colidir transversalmente com um caminhão, conforme informou a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu na BR-373, em Chopinzinho, no Sudoeste do Paraná. As vítimas foram identificadas como as irmãs gêmeas Sandra Isabela Fernandes e Maria Letícia Fernandes, ambas de 27 anos, e o irmão delas, Paulinho Fernandes, de 37. Eles eram moradores de Coronel Vivida.
Segundo a PRF, o impacto foi lateral e provocou a morte dos três ocupantes do automóvel ainda no local.
O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves e não precisou de encaminhamento hospitalar. A identidade dele não foi divulgada. As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.