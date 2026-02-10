Três irmãos morreram em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de sábado (7), após o carro em que estavam colidir transversalmente com um caminhão, conforme informou a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na BR-373, em Chopinzinho, no Sudoeste do Paraná. As vítimas foram identificadas como as irmãs gêmeas Sandra Isabela Fernandes e Maria Letícia Fernandes, ambas de 27 anos, e o irmão delas, Paulinho Fernandes, de 37. Eles eram moradores de Coronel Vivida.