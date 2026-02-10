Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A administração municipal, em nota, negou que tenha mentido sobre o caso e afirmou que "o que ocorreu foi um equívoco pontual de interpretação, posteriormente corrigido e devidamente retratado". (Leia a nota na íntegra no fim do texto)

Embora o próprio prefeito Sérgio Victor (Novo) já tenha admitido se tratar de um argumento inverídico , o governo voltou a mentir nessa terça-feira (10) para tentar justificar os cortes promovidos pela atual gestão no Cartão Mesa Taubaté, que é o programa de transferência de renda do município.

Dessa vez, foi o vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo na Câmara, quem divulgou a informação incorreta de que a legislação que criou o programa estabelece prazo máximo para permanência dos beneficiários - essa mentira sobre o prazo já havia sido divulgada ao menos outras duas vezes pela atual gestão, em abril e novembro de 2025, para justificar cortes no programa.

Na sessão de Câmara dessa terça-feira, após questionamentos de vereadores da oposição, Bobi foi à tribuna e falou: "Não é que abaixou a quantidade de cartões. Simplesmente está sendo seguida a lei 5.651/2021 [que criou o programa]. Essa lei tem os pré-requisitos de quem pode receber e os meses que pode receber. Então, a lei está sendo seguida na íntegra. Alguns vereadores questionaram sobre isso, e eu dou uma sugestão: vamos alterar a lei, vamos fazer algumas emendas, porque a lei fala que as pessoas podem ter esse benefício por seis meses, renovável por mais seis meses, [completando] um ano, então".

Além da mentira sobre o prazo, Bobi também divulgou uma informação inverídica sobre os requisitos de renda do programa. "Tem as questões dos índices socioeconômicos das famílias. A partir do momento em que a família arrumou um emprego, ela não pode mais continuar com o cartão. A Prefeitura está seguindo a legislação, nada mais do que a lei".