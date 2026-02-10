Claricelia Loureiro morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (9), aos 69 anos. A cerimônia de despedida e o sepultamento aconteceram nesta terça-feira (10), no cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Alegre e de bem com a vida, Claricelia deixará saudades entre amigos familiares. Na internet, muitos manifestaram tristeza e desejo de forças aos familiares.