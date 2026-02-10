11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
LUTO

'Uma grande amiga'; adeus Claricelia, aos 69 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Claricelia Loureiro
Claricelia Loureiro morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (9), aos 69 anos. A cerimônia de despedida e o sepultamento aconteceram nesta terça-feira (10), no cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Alegre e de bem com a vida, Claricelia deixará saudades entre amigos familiares. Na internet, muitos manifestaram tristeza e desejo de forças aos familiares.

Graça Risciutti destacou a amizade entre as duas. "Nossos sentimentos! Triste notícia perdemos uma grande amiga e cliente. Hoje o céu estará em festa pois foi um ser super humano. Família Van Sol", escreveu.

Shir Moreira também lembrou dos bons momentos. "Lamento profundamente a sua partida. Deus esteja sempre contigo, minha amiga, e mãezona espiritual. Estou extremamente triste por sua partida deste plano. Que sua acolhida junto ao Pai, seja de muita luz, e bençãos. Você foi e sempre será iluminada, abençoada e amada, minha querida. Te amo, viu! Você estará sempre em meu coração, em minhas orações. Deus esteja sempre com você! Meus sentimentos sinceros a toda a família, em especial seus filhos", disse.

