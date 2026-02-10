O conselheiro tutelar Gabriel Oliveira, de 27 anos, foi morto a facadas dentro da própria casa, que acabou incendiada na tentativa de ocultar o crime, segundo informações da Polícia Civil do Paraná. Dois homens foram presos em flagrante e confessaram participação.

O assassinato ocorreu na madrugada de domingo (8), em Coronel Domingos Soares, no Sul do Paraná. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas pelas autoridades.