HOMICÍDIO

Gabriel, 27 anos, conselheiro tutelar, é esfaqueado e incendiado

Por Da Redação | Coronel Domingos Soares (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
O conselheiro tutelar Gabriel Oliveira, de 27 anos
O conselheiro tutelar Gabriel Oliveira, de 27 anos, foi morto a facadas dentro da própria casa, que acabou incendiada na tentativa de ocultar o crime, segundo informações da Polícia Civil do Paraná. Dois homens foram presos em flagrante e confessaram participação.

O assassinato ocorreu na madrugada de domingo (8), em Coronel Domingos Soares, no Sul do Paraná. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas pelas autoridades.

De acordo com a investigação, Gabriel foi atingido por seis golpes de faca enquanto estava no quarto da residência. Após o homicídio, os criminosos espalharam fogo em cobertores e em outros pontos do imóvel.

O incêndio destruiu a casa e deixou o corpo carbonizado. A Polícia Civil segue apurando a motivação do crime e as circunstâncias da ação.

