11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Ana Paula, 42 anos, morre após ser enforcada pelo marido em casa

Por Da Redação | Camboriú
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Ana Paula Farias, de 42 anos
Ana Paula Farias, de 42 anos

Ana Paula Farias, de 42 anos, foi morta por asfixia na manhã desta segunda-feira (9). O principal suspeito do crime é o marido dela, Rômulo Pereira Padilha, de 45 anos, que fugiu após o ocorrido e é procurado pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, no bairro das Nações. Segundo as informações iniciais, o homem teria invadido o imóvel ao pular o muro da residência antes de cometer o crime.

Após a ação, ele fugiu de bicicleta. Ainda de acordo com os levantamentos preliminares, o suspeito teria alegado uma suposta traição como motivação.

Ana Paula atuava como terapeuta integrativa. O casal tinha três filhos. A Polícia Militar de Santa Catarina realiza buscas para localizar o suspeito. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários