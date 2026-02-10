Ana Paula Farias, de 42 anos, foi morta por asfixia na manhã desta segunda-feira (9). O principal suspeito do crime é o marido dela, Rômulo Pereira Padilha, de 45 anos, que fugiu após o ocorrido e é procurado pela polícia.

O caso foi registrado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, no bairro das Nações. Segundo as informações iniciais, o homem teria invadido o imóvel ao pular o muro da residência antes de cometer o crime.