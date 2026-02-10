11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
LUTO

'Descanse em paz, mamãe'; adeus Joselene, 55 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
Joselene dos Santos Silva
Joselene dos Santos Silva

Joselene dos Santos Silva morreu aos 55 anos nesta última segunda-feira (9), em Jacareí. Ela foi sepultada no cemitério Memorial do Vale, na tarde desta terça-feira (10).

Nas redes sociais, parentes e amigos demonstraram toda a tristeza com essa partida precoce de dona Joselene. A filha, Thamires Silva, deixou um recado emocionado.

"Minha princesa foi ao encontro do nosso pai, que ele te receba de braços abertos meu amor, descanse em pai mamãe", escreveu.

Denilson Sanches também lamentou e mostrou sua tristeza. "A Sra foi a melhor sogra que eu já tive descanse em paz verdadeiramente sentirei sua falta", disse.

