Joselene dos Santos Silva morreu aos 55 anos nesta última segunda-feira (9), em Jacareí. Ela foi sepultada no cemitério Memorial do Vale, na tarde desta terça-feira (10).
Nas redes sociais, parentes e amigos demonstraram toda a tristeza com essa partida precoce de dona Joselene. A filha, Thamires Silva, deixou um recado emocionado.
"Minha princesa foi ao encontro do nosso pai, que ele te receba de braços abertos meu amor, descanse em pai mamãe", escreveu.
Denilson Sanches também lamentou e mostrou sua tristeza. "A Sra foi a melhor sogra que eu já tive descanse em paz verdadeiramente sentirei sua falta", disse.