Dois corpos foram encontrados dentro de um apartamento, levantando dúvidas sobre as circunstâncias das mortes. As vítimas são um advogado, de 47 anos, e a mãe dele, de 87. Não havia sinais de violência nem indícios de arrombamento no imóvel.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso é investigado em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A Polícia Civil trabalha com cautela e não descarta a hipótese de que a idosa tenha morrido por causas naturais e que o filho, muito ligado a ela, possa ter tirado a própria vida após a perda.
A confirmação das causas das mortes depende dos laudos da Polícia Científica, que devem apontar se houve fator externo ou apenas causas clínicas.
Registros nas redes sociais mostram a forte relação entre mãe e filho. Ao longo dos anos, ele publicou fotos dos dois em viagens, passeios, restaurantes e momentos simples do dia a dia, sempre juntos.
Durante a apuração inicial, os investigadores também localizaram uma carta no apartamento. O conteúdo ainda está sob análise pericial. O caso segue em investigação.