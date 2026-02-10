Dois corpos foram encontrados dentro de um apartamento, levantando dúvidas sobre as circunstâncias das mortes. As vítimas são um advogado, de 47 anos, e a mãe dele, de 87. Não havia sinais de violência nem indícios de arrombamento no imóvel.

O caso é investigado em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A Polícia Civil trabalha com cautela e não descarta a hipótese de que a idosa tenha morrido por causas naturais e que o filho, muito ligado a ela, possa ter tirado a própria vida após a perda.