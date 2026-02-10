11 de fevereiro de 2026
LUTO

Advogado de 47 anos é achado morto ao lado da mãe de 87

Por Da Redação | Joinville (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Advogado de 47 anos é achado morto ao lado da mãe de 87
Dois corpos foram encontrados dentro de um apartamento, levantando dúvidas sobre as circunstâncias das mortes. As vítimas são um advogado, de 47 anos, e a mãe dele, de 87. Não havia sinais de violência nem indícios de arrombamento no imóvel.

O caso é investigado em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A Polícia Civil trabalha com cautela e não descarta a hipótese de que a idosa tenha morrido por causas naturais e que o filho, muito ligado a ela, possa ter tirado a própria vida após a perda.

A confirmação das causas das mortes depende dos laudos da Polícia Científica, que devem apontar se houve fator externo ou apenas causas clínicas.

Registros nas redes sociais mostram a forte relação entre mãe e filho. Ao longo dos anos, ele publicou fotos dos dois em viagens, passeios, restaurantes e momentos simples do dia a dia, sempre juntos.

Durante a apuração inicial, os investigadores também localizaram uma carta no apartamento. O conteúdo ainda está sob análise pericial. O caso segue em investigação.

