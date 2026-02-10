O jovem Yan Marques, de 21 anos, teve a prisão mantida após audiência de custódia realizada no domingo (8), suspeito de matar a própria tia a facadas na tarde de sábado (7). Em depoimento, ele afirmou à Polícia Civil que cometeu o crime por acreditar que a vítima estaria “influenciando familiares contra ele”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Dom Expedito Lopes. Segundo a investigação, a vítima, a professora Sauane Carvalho Almeida, de 35 anos, foi atraída até a casa do sobrinho sob o pretexto de ajudá-lo a consertar uma máquina de lavar.