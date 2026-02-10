O jovem Yan Marques, de 21 anos, teve a prisão mantida após audiência de custódia realizada no domingo (8), suspeito de matar a própria tia a facadas na tarde de sábado (7). Em depoimento, ele afirmou à Polícia Civil que cometeu o crime por acreditar que a vítima estaria “influenciando familiares contra ele”.
O caso ocorreu em Dom Expedito Lopes. Segundo a investigação, a vítima, a professora Sauane Carvalho Almeida, de 35 anos, foi atraída até a casa do sobrinho sob o pretexto de ajudá-lo a consertar uma máquina de lavar.
De acordo com o delegado José Neto, ao chegar ao imóvel, Sauane foi surpreendida pelo suspeito e atacada com vários golpes de faca. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A motivação apresentada pelo investigado está sendo apurada pela Polícia Civil, que segue com a coleta de depoimentos e demais elementos para a conclusão do inquérito. Yan Marques permanece preso à disposição da Justiça.