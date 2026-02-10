A Justiça negou a concessão de uma liminar (decisão provisória) para suspender o aumento na passagem do transporte público de São José dos Campos, que entrou em vigor no dia 29 de janeiro.

A decisão foi tomada nessa terça-feira (10) pela juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São José, em ação movida pelo vereador Thomaz Henrique (PL), que faz oposição ao governo Anderson Farias (PSD) na Câmara.