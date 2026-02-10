NATIMORTO (JOAQUIM HENRIQUE AMANO SANTOS DE ALMEIDA)
Idade: 0
Data de falecimento: 10/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 11/02/2026 16:30
EDMAR ROSANGELA DE FÁTIMA
Idade: 68
Data de falecimento: 10/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGÊNIO DE MELO/SJC – 11/02/2026 10:00
SEBASTIÃO FREI
Idade: 90
Data de falecimento: 10/02/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATÓRIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP – 10/02/2026 18:00
EDYR BORGES QUINTAES
Idade: 84
Data de falecimento: 10/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 10/02/2026 16:45
JOSÉ BENEDITO DA LUZ
Idade: 62
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 10/02/2026 16:30
PEDRO DOMINGOS
Idade: 67
Data de falecimento: 10/02/2026
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGÊNIO DE MELO/SJC – 10/02/2026 16:15
CESAR FRANCISCO VILLAR
Idade: 54
Data de falecimento: 10/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGÊNIO DE MELO/SJC – 10/02/2026 16:00