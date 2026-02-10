Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na manhã desta terçaa-feira (10) após cometer um roubo em um estabelecimento comercial no bairro Água Quente, em Taubaté. O caso ocorreu em um mercado localizado na Avenida Doutor José Ortiz Pato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional de Taubaté, a Polícia Militar foi acionada às 9h42 para atender inicialmente a uma denúncia de furto. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito, identificado como Douglas Jonas de Oliveira, já contido por um cliente e pelo proprietário do estabelecimento.
Segundo relato do dono do mercado, o homem é conhecido no local por práticas anteriores de furto. Na ocasião, ele teria colocado produtos de limpeza dentro de uma sacola, pagado apenas por um item e tentado deixar o comércio com os demais produtos sem efetuar o pagamento. Ao ser confrontado, o suspeito teria passado a ameaçar o proprietário e clientes, afirmando que era “bandido” e que iria matá-lo, sendo necessário o uso de força para contê-lo.
Uma testemunha, que estava no estabelecimento no momento da ocorrência, confirmou que o suspeito fez ameaças durante a tentativa de fuga. Os produtos subtraídos, entre eles sabão em pó, sabão líquido e água sanitária, foram avaliados em pouco mais de R$ 38 e recuperados.
Durante o interrogatório, Douglas afirmou que pretendia furtar apenas um produto e alegou ter sido agredido durante a contenção. Ele negou ter ameaçado qualquer pessoa. A Polícia Militar informou ainda que a motocicleta usada pelo suspeito para chegar ao local estava registrada em nome do irmão dele.
Diante dos fatos, a autoridade policial entendeu que o crime de furto já havia se consumado e que, ao empregar violência e grave ameaça para assegurar a impunidade, a conduta se enquadrou como roubo. O homem foi preso em flagrante, não teve fiança arbitrada e a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva, em razão da reincidência e do histórico criminal do indiciado.
O caso segue à disposição da Justiça.