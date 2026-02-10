Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na manhã desta terçaa-feira (10) após cometer um roubo em um estabelecimento comercial no bairro Água Quente, em Taubaté. O caso ocorreu em um mercado localizado na Avenida Doutor José Ortiz Pato.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional de Taubaté, a Polícia Militar foi acionada às 9h42 para atender inicialmente a uma denúncia de furto. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito, identificado como Douglas Jonas de Oliveira, já contido por um cliente e pelo proprietário do estabelecimento.