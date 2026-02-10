Um acidente envolvendo um caminhão provocou interdições temporárias e congestionamento na noite de segunda-feira (9) na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada em trecho de pista simples, no sentido leste, e exigiu operação especial de tráfego.

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o caminhão trafegava no sentido oeste quando um veículo realizou uma ultrapassagem e entrou repentinamente à sua frente. Com a manobra, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista do sentido leste e colidiu contra a barreira rígida. Com o impacto, o caminhão acabou sendo projetado e atingiu também a barreira do sentido oposto.