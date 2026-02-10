Um acidente envolvendo um caminhão provocou interdições temporárias e congestionamento na noite de segunda-feira (9) na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada em trecho de pista simples, no sentido leste, e exigiu operação especial de tráfego.
De acordo com informações da concessionária Tamoios, o caminhão trafegava no sentido oeste quando um veículo realizou uma ultrapassagem e entrou repentinamente à sua frente. Com a manobra, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista do sentido leste e colidiu contra a barreira rígida. Com o impacto, o caminhão acabou sendo projetado e atingiu também a barreira do sentido oposto.
Por conta do acidente, houve interdição total temporária da rodovia nos dois sentidos, com implantação da operação Pare e Siga entre 18h19 e 20h49. O tráfego ficou congestionado, com lentidão de aproximadamente 600 metros no sentido oeste e cerca de 1 quilômetro no sentido leste.
O motorista do caminhão sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento. Não há informações sobre outras vítimas. O veículo foi removido posteriormente para a base da Polícia Militar Rodoviária, e a rodovia foi totalmente liberada ainda na noite de segunda-feira.
As causas do acidente deverão ser apuradas. A concessionária reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção, especialmente em trechos de pista simples e durante manobras de ultrapassagem.