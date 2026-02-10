11 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Caminhão capota e interdita rodovia Carvalho Pinto, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Caminhão capotou na rodovia Carvalho Pinto
Caminhão capotou na rodovia Carvalho Pinto

Um caminhão capotou após um acidente registrado na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A ocorrência aconteceu no sentido leste, no km 99, e exigiu uma operação prolongada para destombamento e remoção do veículo e da carga.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral, colidiu contra a defensa metálica e, em seguida, capotou no talude. O acidente envolveu um veículo pesado que transportava ripas de madeira, parte da carga espalhada pelo acostamento.

O motorista sofreu ferimentos moderados e foi socorrido, sendo encaminhado ao pronto-socorro. O destombamento do caminhão foi concluído com o auxílio de guincho pesado.

No entanto, o transbordo da carga precisou ser interrompido após um caminhão da empresa responsável apresentar pane mecânica. A carga permaneceu no acostamento, sob escolta, até a chegada de novo recurso. O caminhão foi removido apenas na tarde de segunda-feira (9), por meio de guincho particular.

Já nesta terça-feira (10), um novo caminhão chegou ao local para dar continuidade ao transbordo das ripas de madeira, com início do serviço por volta das 16h55, após a chegada dos ajudantes.

Durante os trabalhos, houve bloqueios temporários de faixas e do acostamento, mas, segundo a concessionária, não foram registrados congestionamentos significativos. As causas do acidente seguem sob apuração.

