Um caminhão capotou após um acidente registrado na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A ocorrência aconteceu no sentido leste, no km 99, e exigiu uma operação prolongada para destombamento e remoção do veículo e da carga.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral, colidiu contra a defensa metálica e, em seguida, capotou no talude. O acidente envolveu um veículo pesado que transportava ripas de madeira, parte da carga espalhada pelo acostamento.