Um caminhão capotou após um acidente registrado na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A ocorrência aconteceu no sentido leste, no km 99, e exigiu uma operação prolongada para destombamento e remoção do veículo e da carga.
De acordo com informações apuradas no local, o condutor trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral, colidiu contra a defensa metálica e, em seguida, capotou no talude. O acidente envolveu um veículo pesado que transportava ripas de madeira, parte da carga espalhada pelo acostamento.
O motorista sofreu ferimentos moderados e foi socorrido, sendo encaminhado ao pronto-socorro. O destombamento do caminhão foi concluído com o auxílio de guincho pesado.
No entanto, o transbordo da carga precisou ser interrompido após um caminhão da empresa responsável apresentar pane mecânica. A carga permaneceu no acostamento, sob escolta, até a chegada de novo recurso. O caminhão foi removido apenas na tarde de segunda-feira (9), por meio de guincho particular.
Já nesta terça-feira (10), um novo caminhão chegou ao local para dar continuidade ao transbordo das ripas de madeira, com início do serviço por volta das 16h55, após a chegada dos ajudantes.
Durante os trabalhos, houve bloqueios temporários de faixas e do acostamento, mas, segundo a concessionária, não foram registrados congestionamentos significativos. As causas do acidente seguem sob apuração.