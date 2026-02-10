O médico psiquiatra que bateu um Mercedes-Benz C250 na traseira de um Fiat Uno, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, provocando a morte de um casal, teve sua pena aumentada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ele também terá que cumprir a pena em regime fechado.

O caso aconteceu em 30 de janeiro de 2023, por volta das 22h, quando o médico psiquiatra Márcio Silva Castro, 49 anos, colidiu violentamente com a traseira do carro ocupado pelo casal Nádia Teixeira Cunha, 56 anos, e Décio de Oliveira Cunha, 60 anos.