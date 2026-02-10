A Prefeitura de Taubaté publicou nesta terça-feira (10) decreto que regulamenta a concessão de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para proprietários de imóveis atingidos pelas fortes chuvas registradas no município nos últimos dias, quando o volume de precipitação ficou muito acima do esperado e provocou transtornos em diversas regiões da cidade.

Segundo a Prefeitura, o Decreto nº 16.294/2026 visa “amenizar os impactos financeiros enfrentados por moradores que sofreram prejuízos em seus imóveis em decorrência de enchentes e alagamentos”.