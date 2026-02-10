A Justiça negou pedido da Prefeitura de São José dos Campos e manteve a sentença que determinou que o município realize concurso público para os cargos de assistente social e de psicólogo, e que encerre a terceirização desses serviços nas 11 unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e nas três do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pedido de reconsideração da Prefeitura, feito por meio de embargos de declaração, foi rejeitado pela juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São José - é a mesma magistrada que, em dezembro, julgou procedente a ação movida pelo Ministério Público.