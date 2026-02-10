A Prefeitura de São José dos Campos está usando barreiras de asfalto e lonas nas laterais da nova cratera do Jardim Imperial, na região sul da cidade, para evitar que o imenso buraco se expanda e “engula” o prédio com 34 apartamentos da localidade.

A cratera se abriu após o afundamento do asfalto na rua Felisbina de Souza Machado, criando um buraco de cerca de 10 metros de profundidade e que tomou toda a extensão lateral da rua, provocando a interdição de quatro casas e do prédio. Os moradores tiveram que sair das residências no último sábado (7) – 156 moradores estão desalojados.