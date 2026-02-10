Um caso de violência no Litoral Norte terminou com um homem morto após ser atingido por um objeto perfurante na região do pescoço, na madrugada de segunda-feira (9), no bairro Travessão, em Caraguatatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi registrado como homicídio consumado e aconteceu na rua Pirajuí. A vítima, do sexo masculino, ainda não havia sido identificada até o momento do registro.
Segundo as informações registradas, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e a área foi preservada para o trabalho da perícia. O atendimento de resgate compareceu ao local, mas não houve socorro hospitalar. O óbito foi constatado na própria via pública.
O boletim descreve que havia uma perfuração na região da jugular direita, compatível, em tese, com objeto contundente e perfurante. Nenhum objeto foi apresentado para apreensão.
A Polícia Civil informou que foi identificada uma câmera de vigilância em um comércio próximo à esquina do local. As imagens foram anexadas ao sistema, mas, conforme o registro, só foi possível ver um indivíduo em uma bicicleta, sem detalhes suficientes para identificar características fisionômicas.
Equipes fizeram diligências iniciais e o IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para coleta de impressões digitais, com o objetivo de auxiliar na identificação da vítima.