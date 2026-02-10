Um caso de violência no Litoral Norte terminou com um homem morto após ser atingido por um objeto perfurante na região do pescoço, na madrugada de segunda-feira (9), no bairro Travessão, em Caraguatatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi registrado como homicídio consumado e aconteceu na rua Pirajuí. A vítima, do sexo masculino, ainda não havia sido identificada até o momento do registro.