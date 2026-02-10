Um acidente de trânsito foi registrado no começo da tarde desta terça-feira (10) em São José dos Campos. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Sebastião Gualberto com a rua Carvalho de Araújo e envolveu um ônibus do transporte público e um veículo prestador de serviços.
Até a última atualização, não havia informações sobre feridos. Apesar disso, o acidente provocou grande impacto no tráfego, deixando o trânsito lento e caótico na região.
A avenida Sebastião Gualberto passa por obras de duplicação, o que já provoca estreitamento de pistas e mudanças no fluxo de veículos. O trecho é um dos mais movimentados da cidade, por ser um importante corredor de ligação entre as regiões norte e sul de São José dos Campos.
Motoristas enfrentaram lentidão nos dois sentidos da via, e agentes de trânsito foram acionados para orientar o fluxo e minimizar os transtornos. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.