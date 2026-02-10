Um acidente de trânsito foi registrado no começo da tarde desta terça-feira (10) em São José dos Campos. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Sebastião Gualberto com a rua Carvalho de Araújo e envolveu um ônibus do transporte público e um veículo prestador de serviços.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até a última atualização, não havia informações sobre feridos. Apesar disso, o acidente provocou grande impacto no tráfego, deixando o trânsito lento e caótico na região.