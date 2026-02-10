A Prefeitura de Taubaté iniciou, nesta terça-feira (10), uma operação de desassoreamento do córrego no bairro Santa Tereza.

Com o uso de máquinas pesadas para a remoção de lixo e sedimentos, a limpeza visa melhorar o escoamento da água e prevenir novos transbordamentos na região castigada pelas chuvas.

Números