A Prefeitura de Taubaté iniciou, nesta terça-feira (10), uma operação de desassoreamento do córrego no bairro Santa Tereza.
Com o uso de máquinas pesadas para a remoção de lixo e sedimentos, a limpeza visa melhorar o escoamento da água e prevenir novos transbordamentos na região castigada pelas chuvas.
Números
A mobilização ocorre após o temporal registrado na tarde de segunda-feira (9), que causou alagamento de cinco ruas do bairro, afetando diretamente 120 residências.
O balanço social aponta que 80 famílias, cerca de 290 pessoas, foram cadastradas para receber atendimento e assistência do município.
Recuperação e Limpeza
Além do trabalho no córrego, a operação conta com frentes integradas. A Secretaria de Obras atua na desobstrução e limpeza das bocas de lobo, enquanto a Secretaria de Serviços Públicos faz a limpeza das vias atingidas.
A Defesa Civil realiza vistorias técnicas em todos os imóveis afetados para avaliar danos estruturais e orientar os moradores.
Acolhimento
Um abrigo temporário foi montado na Escola Municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho, onde 32 pessoas (26 adultos e 6 crianças) receberam colchões, roupas e alimentação fornecidos pelo Fussta (Fundo Social de Solidariedade) e pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Como Ajudar
Interessados em fazer doações devem entregá-las nos seguintes pontos:
- Cestas básicas: Banco de Alimentos - rua Pasqua Scalzoto Pastorelli, nº 70, Jardim das Nações.
- Móveis, materiais e eletrodomésticos: Sede do Fussta - Estrada do Pinhão, nº 243, bairro Santa Fé.
Dúvidas sobre doações podem ser esclarecidas pelo Fussta por meio do WhatsApp: (12) 99185-9193.