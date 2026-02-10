11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORÇA-TAREFA

Prefeitura faz desassoreamento e limpeza no córrego de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Maquinário usado para limpeza
Maquinário usado para limpeza

A Prefeitura de Taubaté iniciou, nesta terça-feira (10), uma operação de desassoreamento do córrego no bairro Santa Tereza.

Com o uso de máquinas pesadas para a remoção de lixo e sedimentos, a limpeza visa melhorar o escoamento da água e prevenir novos transbordamentos na região castigada pelas chuvas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Números

A mobilização ocorre após o temporal registrado na tarde de segunda-feira (9), que causou alagamento de cinco ruas do bairro, afetando diretamente 120 residências.

O balanço social aponta que 80 famílias, cerca de 290 pessoas, foram cadastradas para receber atendimento e assistência do município.

Recuperação e Limpeza

Além do trabalho no córrego, a operação  conta com frentes integradas. A Secretaria de Obras atua na desobstrução e limpeza das bocas de lobo, enquanto a Secretaria de Serviços Públicos faz a limpeza das vias atingidas.

A Defesa Civil realiza vistorias técnicas em todos os imóveis afetados para avaliar danos estruturais e orientar os moradores.

Acolhimento

Um abrigo temporário foi montado na Escola Municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho, onde 32 pessoas (26 adultos e 6 crianças) receberam colchões, roupas e alimentação fornecidos pelo Fussta (Fundo Social de Solidariedade) e pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.

Como Ajudar

Interessados em fazer doações devem entregá-las nos seguintes pontos:

  • Cestas básicas: Banco de Alimentos - rua Pasqua Scalzoto Pastorelli, nº 70, Jardim das Nações.
  • Móveis, materiais e eletrodomésticos: Sede do Fussta - Estrada do Pinhão, nº 243, bairro Santa Fé.

Dúvidas sobre doações podem ser esclarecidas pelo Fussta por meio do WhatsApp: (12) 99185-9193.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários