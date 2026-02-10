O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça-feira (10), às 9h40, para atender a uma ocorrência de incêndio na churrascaria Churraskilo, na avenida Engenheiro Francisco José Longo, no bairro Vila Betânia, em São José dos Campos.
De acordo com as informações apuradas no local, o fogo teve início em uma churrasqueira e acabou se propagando para a coifa do estabelecimento. As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram rapidamente e conseguiram extinguir as chamas, evitando que o incêndio se espalhasse para outras áreas do imóvel.
Após o combate ao fogo, o local foi deixado em segurança. Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas e deverão ser apuradas.