11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

Fogo no Churraskilo começou em churrasqueira e foi para a coifa

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Equipes dos bombeiros trabalham no local
Equipes dos bombeiros trabalham no local

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça-feira (10), às 9h40, para atender a uma ocorrência de incêndio na churrascaria Churraskilo, na avenida Engenheiro Francisco José Longo, no bairro Vila Betânia, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações apuradas no local, o fogo teve início em uma churrasqueira e acabou se propagando para a coifa do estabelecimento. As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram rapidamente e conseguiram extinguir as chamas, evitando que o incêndio se espalhasse para outras áreas do imóvel.

Após o combate ao fogo, o local foi deixado em segurança. Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas e deverão ser apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários