A rede brasileira de atacarejo Assaí Atacadista anunciou a abertura de vagas de emprego para sua mais nova unidade em São José dos Campos.

O estabelecimento fica na avenida João Marson, nº 2795, e conta com 39 vagas em aberto para contratação imediata devido ao crescimento acelerado da rede. O grupo já conta com mais de 300 lojas e cerca de 90 mil funcionários em todo o país e destaca seu compromisso com a diversidade e inclusão.

Vagas