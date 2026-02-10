A rede brasileira de atacarejo Assaí Atacadista anunciou a abertura de vagas de emprego para sua mais nova unidade em São José dos Campos.
O estabelecimento fica na avenida João Marson, nº 2795, e conta com 39 vagas em aberto para contratação imediata devido ao crescimento acelerado da rede. O grupo já conta com mais de 300 lojas e cerca de 90 mil funcionários em todo o país e destaca seu compromisso com a diversidade e inclusão.
Vagas
Estão sendo ofertadas diversas posições de nível operacional, técnico e de liderança. Todas as vagas são para contratação em regime efetivo e há também a possibilidade de inscrição em banco de talentos para oportunidades futuras.
Confira os principais setores com oportunidades abertas:
Liderança: chefes de seção (açougue, hortifruti, mercearia, rh), chefe administrativo e chefe de depósito.
Operacional de Loja: operadores de caixa, repositores, empacotadores e fiscais de prevenção.
Especializados: açougueiro(a), padeiro(a), cozinheiro(a), nutricionista e operador(a) de empilhadeira.
Administrativo e Apoio: assistente de ti, auxiliar de rh (departamento pessoal), cartazista e atendentes de cartões.
Processo seletivo
O recrutamento será realizado de forma híbrida, com etapas digitais e encontros presenciais:
- Cadastro online do candidato;
- Testes de perfil e conhecimentos;
- Entrevista com o RH do Assaí;
- Entrevista técnica com o gestor da unidade;
- Pré-contratação (preenchimento de dados);
- Assinatura do contrato.
Como se inscrever
Para participar do processo, os interessados devem acessar o link oficial da plataforma Gupy e preencher o cadastro. As demais etapas serão indicadas na sequência por meio dos dados de contato informados. Clique aqui para se cadastrar.