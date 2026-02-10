11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Assaí abre 39 vagas para nova loja em São José; CADASTRE-SE

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Assaí Atacadista tem 39 vagas para expansão em São José dos Campos
Assaí Atacadista tem 39 vagas para expansão em São José dos Campos

A rede brasileira de atacarejo Assaí Atacadista anunciou a abertura de vagas de emprego para sua mais nova unidade em São José dos Campos.

O estabelecimento fica na avenida João Marson, nº 2795, e conta com 39 vagas em aberto para contratação imediata devido ao crescimento acelerado da rede. O grupo já conta com mais de 300 lojas e cerca de 90 mil funcionários em todo o país e destaca seu compromisso com a diversidade e inclusão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas

Estão sendo ofertadas diversas posições de nível operacional, técnico e de liderança. Todas as vagas são para contratação em regime efetivo e há também a possibilidade de inscrição em banco de talentos para oportunidades futuras.

Confira os principais setores com oportunidades abertas:

  • Liderança: chefes de seção (açougue, hortifruti, mercearia, rh), chefe administrativo e chefe de depósito.

Operacional de Loja: operadores de caixa, repositores, empacotadores e fiscais de prevenção.

  • Especializados: açougueiro(a), padeiro(a), cozinheiro(a), nutricionista e operador(a) de empilhadeira.

  • Administrativo e Apoio: assistente de ti, auxiliar de rh (departamento pessoal), cartazista e atendentes de cartões.

    • Processo seletivo

    O recrutamento será realizado de forma híbrida, com etapas digitais e encontros presenciais:

    • Cadastro online do candidato;
    • Testes de perfil e conhecimentos;
    • Entrevista com o RH do Assaí;
    • Entrevista técnica com o gestor da unidade;
    • Pré-contratação (preenchimento de dados);
    • Assinatura do contrato.

    Como se inscrever

    Para participar do processo, os interessados devem acessar o link oficial da plataforma Gupy e preencher o cadastro. As demais etapas serão indicadas na sequência por meio dos dados de contato informados. Clique aqui para se cadastrar.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários