O conjunto transportador da megacarga de mais de 800 toneladas, que retomaria o deslocamento pela rodovia Presidente Dutra nesta terça-feira (10), teve a operação adiada após um dos quatro “cavalos” que compõem a composição apresentar pane no início do trajeto em direção a Pindamonhangaba.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a movimentação chegou a ser iniciada com saída prevista do km 136, em São José dos Campos, mas foi suspensa por motivo de segurança após a falha mecânica. Até a última atualização, não havia nova data confirmada para o deslocamento do conjunto transportador. A carga vai continuar estacionada em São José.