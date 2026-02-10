O conjunto transportador da megacarga de mais de 800 toneladas, que retomaria o deslocamento pela rodovia Presidente Dutra nesta terça-feira (10), teve a operação adiada após um dos quatro “cavalos” que compõem a composição apresentar pane no início do trajeto em direção a Pindamonhangaba.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a movimentação chegou a ser iniciada com saída prevista do km 136, em São José dos Campos, mas foi suspensa por motivo de segurança após a falha mecânica. Até a última atualização, não havia nova data confirmada para o deslocamento do conjunto transportador. A carga vai continuar estacionada em São José.
Segundo as informações repassadas, um dos quatro caminhões-tratores (os “cavalos”) do conjunto transportador apresentou pane. Em operações desse porte, a redundância de veículos e a estabilidade mecânica são essenciais para manter o ritmo com segurança — por isso, qualquer falha pode levar à interrupção imediata.
Antes da pane no conjunto transportador, a programação divulgada previa retomada do deslocamento às 9h, com saída do km 136, em São José dos Campos (sentido Rio de Janeiro). A logística incluía uma parada técnica para “sangria” do trânsito em Taubaté e encerramento do dia em Pindamonhangaba.
Mesmo com o adiamento, a recomendação é acompanhar o tráfego por aplicativos de navegação e pelos painéis de mensagem variável (PMVs) ao longo da rodovia, já que o retorno do comboio pode ser confirmado com pouca antecedência. O conjunto transportador costuma operar em baixa velocidade (até 20 km/h), com interferências pontuais e acompanhamento da PRF.
A carga é um transformador de grande porte, transportado em uma composição especial de cerca de 135 metros de comprimento e aproximadamente seis metros de largura, com peso superior a 800 toneladas. O destino logístico inclui o Porto de Itaguaí (RJ), de onde o equipamento segue para embarque internacional.