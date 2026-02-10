11 de fevereiro de 2026
Quadrilha de tráfico de drogas em Taubaté é alvo da Polícia Civil

Por Da redação | Taubaté
Policiais apreenderam drogas, embalagens, balanças de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, celulares e uma arma de fogo
A Polícia Civil prendeu 10 pessoas durante uma operação contra o tráfico de drogas deflagrada pela Deic (Divisão Estadual de Investigações Criminais) de Taubaté. A ação aconteceu na segunda-feira (9) e teve como alvo uma quadrilha que atuava, principalmente, nos bairros Parque Aeroporto e Vila Bela.

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Os presos — três mulheres e sete homens, com idades entre 26 e 43 anos — foram localizados em imóveis ligados ao bando.

Durante as diligências, os policiais apreenderam drogas, embalagens, balanças de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, celulares e uma arma de fogo com registro de furto.

As investigações apontaram ainda que pelo menos três dos detidos mantinham vínculo com uma facção criminosa com atuação predominante no estado de São Paulo.

A operação contou com apoio de equipes da Polícia Civil de Pindamonhangaba e Campos do Jordão, além da Força Tática da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Taubaté.

Os materiais apreendidos serão periciados e devem auxiliar no avanço das investigações. A ocorrência foi registrada no Deic pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, captura de procurado, cumprimento de mandados de busca e prisão, receptação e furto.

