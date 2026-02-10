A Polícia Civil prendeu 10 pessoas durante uma operação contra o tráfico de drogas deflagrada pela Deic (Divisão Estadual de Investigações Criminais) de Taubaté. A ação aconteceu na segunda-feira (9) e teve como alvo uma quadrilha que atuava, principalmente, nos bairros Parque Aeroporto e Vila Bela.

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Os presos — três mulheres e sete homens, com idades entre 26 e 43 anos — foram localizados em imóveis ligados ao bando.