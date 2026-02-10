Um novo vídeo obtido por OVALE mostra que a cratera aberta no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, está aumentando de tamanho após as chuvas. Moradores afirmam que o buraco cresce a cada novo temporal e cobram uma solução urgente para evitar acidentes.
As novas imagens foram gravadas na noite desta segunda-feira (9).
A cratera de grandes proporções chama a atenção na praça do Centro Poliesportivo João do Pulo. De acordo com relatos da comunidade, o buraco surgiu após as fortes chuvas do fim de janeiro e vem se agravando desde então.
Uma moradora afirma que a cratera pode ter cerca de 15 metros de profundidade e que, sempre que chove, a água se acumula no local e se espalha por toda a praça.
“Quando chove, enche de água. Isso daí está muito fundo, deve ter uns 15 metros para baixo. Fica bem em frente à minha casa. Vieram pessoas da prefeitura, retiraram algumas coisas, mas não resolveram. O buraco continua e a água escorre para a praça inteira”, relatou.
Risco sanitário e ambiental
Outro ponto que preocupa os moradores é o impacto ambiental e sanitário. Segundo a comunidade, o acúmulo de água parada tem favorecido o surgimento de baratas, sapos e outros animais, aumentando o risco de doenças e o desconforto para quem utiliza o espaço público.
“Fiquei indignada porque ninguém estava falando sobre isso”, disse uma moradora, que afirma ter registrado imagens da cratera pela primeira vez no dia 31 de janeiro, logo após o período de chuvas intensas que atingiu a cidade.
Solução ainda não veio
Até o momento, segundo os moradores, foi realizada apenas uma contenção parcial, sem que houvesse uma solução definitiva para impedir o avanço da cratera. A comunidade cobra providências urgentes para evitar acidentes, especialmente com crianças, idosos e frequentadores do centro esportivo.
A Prefeitura de São José dos Campos foi procurada por OVALE, mas ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.