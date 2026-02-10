Um novo vídeo obtido por OVALE mostra que a cratera aberta no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, está aumentando de tamanho após as chuvas. Moradores afirmam que o buraco cresce a cada novo temporal e cobram uma solução urgente para evitar acidentes.

As novas imagens foram gravadas na noite desta segunda-feira (9).

