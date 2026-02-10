O Fundo Social de São Paulo enviou, nesta terça-feira (10), uma nova remessa de ajuda humanitária ao município de Taubaté, atingido pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. A iniciativa, realizada em parceria com a Defesa Civil do Estado, teve como objetivo oferecer apoio imediato a 120 famílias em situação de vulnerabilidade e reforçar as ações emergenciais conduzidas pela prefeitura.

Entre os itens encaminhados estão 60 cestas básicas e 120 fardos de água mineral, doados pela Coca-Cola FEMSA Brasil, por meio do Sistema Coca-Cola. A remessa incluiu ainda 215 cobertores, 215 travesseiros e produtos de higiene pessoal, assegurando condições básicas de conforto e cuidado às famílias atendidas.