O Fundo Social de São Paulo enviou, nesta terça-feira (10), uma nova remessa de ajuda humanitária ao município de Taubaté, atingido pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. A iniciativa, realizada em parceria com a Defesa Civil do Estado, teve como objetivo oferecer apoio imediato a 120 famílias em situação de vulnerabilidade e reforçar as ações emergenciais conduzidas pela prefeitura.
Entre os itens encaminhados estão 60 cestas básicas e 120 fardos de água mineral, doados pela Coca-Cola FEMSA Brasil, por meio do Sistema Coca-Cola. A remessa incluiu ainda 215 cobertores, 215 travesseiros e produtos de higiene pessoal, assegurando condições básicas de conforto e cuidado às famílias atendidas.
Também foram enviados 12 caixas com roupas masculinas, femininas e infantis, duas caixas com calçados diversos, uma caixa com brinquedos e dois carrinhos de bebê. Para ampliar o suporte a idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, a ação contemplou o envio de duas cadeiras de rodas e uma cadeira de banho. Os animais domésticos também receberam atenção, com o encaminhamento de 25 quilos de ração para cães e gatos.
A Defesa Civil do Estado complementou o apoio com o repasse de 215 kits dormitório, compostos por colchões e jogos de cama, além de 60 cestas básicas, 120 kits de limpeza, 120 kits de limpeza avulsos e 120 kits de higiene pessoal.
Para a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, a rapidez no atendimento é fundamental para assegurar segurança e dignidade à população atingida. “Em situações de emergência, é essencial que nossa ajuda chegue o mais rápido possível a quem mais precisa. Atuamos de forma integrada para garantir atendimento, acolhimento e suporte às famílias afetadas”, afirmou.
Esta é a segunda ação emergencial realizada no município neste ano. Na semana passada, Taubaté foi atingida por chuvas intensas que afetaram 44 famílias, sendo 18 delas desalojadas. Na ocasião, o Fundo Social de São Paulo também encaminhou itens de vestuário, água mineral, cobertores e produtos de higiene pessoal, em apoio às ações emergenciais locais. A ação integra as medidas do Governo do Estado de São Paulo para apoiar municípios impactados por eventos climáticos adversos, garantindo resposta rápida, atuação integrada e assistência emergencial à população atingida.