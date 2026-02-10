A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), uma operação contra uma quadrilha armada especializada em ataques a instituições financeiras no modelo conhecido como “novo cangaço”. A ação cumpriu mandados em diversas cidades do estado, incluindo Jacareí, onde uma célula da organização criminosa entrou na mira das equipes.
Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a investigação apontou que o grupo se preparava para agir em breve, o que levou a uma atuação preventiva. Ao todo, foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão.
Entre as cidades com ações simultâneas estão São Paulo, Embu das Artes, Taboão da Serra, Ribeirão Preto, Cravinhos e Jacareí. A operação é conduzida pela Delegacia de Polícia de Cravinhos e teve apoio do Gaeco (Ministério Público), além de unidades especializadas como Deic, GOE e Dope, com suporte também da Polícia Militar.
As apurações indicam que a quadrilha planejava ataques a bancos com extrema violência e uso de armamento pesado e recursos tecnológicos. A SSP informou que o grupo contava com fuzis de alto poder destrutivo, incluindo referência a calibre .50, além de veículos blindados, drones e artefatos explosivos.
O termo “novo cangaço” costuma ser usado para descrever roubos a bancos em cidades do interior, com táticas de cerco, uso de explosivos e armamento pesado.
Materiais eventualmente apreendidos durante o cumprimento dos mandados devem ser analisados e anexados ao inquérito. A investigação também busca identificar a estrutura do grupo, possíveis ramificações e como funcionava a logística para ataques a bancos.