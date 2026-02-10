A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), uma operação contra uma quadrilha armada especializada em ataques a instituições financeiras no modelo conhecido como “novo cangaço”. A ação cumpriu mandados em diversas cidades do estado, incluindo Jacareí, onde uma célula da organização criminosa entrou na mira das equipes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a investigação apontou que o grupo se preparava para agir em breve, o que levou a uma atuação preventiva. Ao todo, foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão.