O São José, embalado pela importante vitória por 2 a 1 sobre o Taubaté, fora de casa, no Clássico do Vale da rodada anterior, visita o XV de Piracicaba na noite desta quarta-feira (11), a partir das 20h, no estádio Barão da Serra Negra, pela nona rodada da primeira fase.
Mais que vencer o arquirrival, a Águia do Vale também entrou na zona de classificação para a próxima fase e começa esta rodada em sétimo lugar, com 11 pontos. Aliás, desde que Jorge Castilho assumiu o comando do time, foram três jogos, com sete pontos ganhos em nove disputados.
Desta vez, o São José terá uma parada das mais complicadas, pois, neste segundo jogo seguido fora de casa terá um rival que também está animado. Na rodada passada, o Nhô Quim venceu a Ferroviária por 1 a 0, fora de casa, e quebrou a invencibilidade do time de maior investimento do torneio.
No momento, o time da casa tem 12 pontos, em quarto lugar na classificação. Já a Águia, com um ponto a menos, tem a chance de ultrapassar o rival se conseguir mais um triunfo. "Nós sempre tivemos confiança no nosso trabalho, só que no futebol as vezes é assim e as coisas não vinham acontecendo pra gente no campeonato. Com a chegada do Jorge deu uma mudada no ambiente e conseguimos reverter esse momento a nosso favor", disse o zagueiro joseense João Ramos.
Por outro lado, se perder, corre o risco de deixar a zona de classificação ao final da rodada. Depois desse jogo em Piracicaba, o São José ainda tem mais dois compromissos no Martins Pereira, contra Água Santa e Ferroviária, onde tem a chance de embalar e se manter na parte de cima da tabela.
Ficha técnica
XV de Piracicaba
Felipe Costa; Almir Luan, Balardin, Luis Felipe e João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel e Luis Melo; Léo Santos, Edson Carius e David Ribeiro. Técnico: Fernando Marchiori
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Iran e Carlos Henrique; Martinelli, Thomaz Carvalho e Michael Paulista; Rikelme, Lucas Reis e Rodrigo Carioca (ou Gabriel Ramos). Técnico: Jorge Castilho
Árbitro: Guilherme Nunes de Santana. Local: estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Horário: 20h