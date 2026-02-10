O São José, embalado pela importante vitória por 2 a 1 sobre o Taubaté, fora de casa, no Clássico do Vale da rodada anterior, visita o XV de Piracicaba na noite desta quarta-feira (11), a partir das 20h, no estádio Barão da Serra Negra, pela nona rodada da primeira fase.

Mais que vencer o arquirrival, a Águia do Vale também entrou na zona de classificação para a próxima fase e começa esta rodada em sétimo lugar, com 11 pontos. Aliás, desde que Jorge Castilho assumiu o comando do time, foram três jogos, com sete pontos ganhos em nove disputados.