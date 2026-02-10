O Taubaté entra em campo na noite desta quarta-feira (11), quando visita o Votuporanguense, a partir das 19h30, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga, pela nona rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Sob comando do técnico Fahel Junior, em seu segundo jogo no cargo, o Burro da Central entra em campo altamente pressionado. Afinal de contas, perdeu em casa para o arquirrival São José, no Clássico do Vale, na noite da última sexta-feira, quando levou 2 a 1 no Joaquinzão.