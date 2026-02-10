O Taubaté entra em campo na noite desta quarta-feira (11), quando visita o Votuporanguense, a partir das 19h30, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga, pela nona rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Sob comando do técnico Fahel Junior, em seu segundo jogo no cargo, o Burro da Central entra em campo altamente pressionado. Afinal de contas, perdeu em casa para o arquirrival São José, no Clássico do Vale, na noite da última sexta-feira, quando levou 2 a 1 no Joaquinzão.
Além disso, ainda está na vice-lanterna, dentro da zona de rebaixamento e sem nenhuma vitória no torneio, com 4 pontos ganhos. No momento, já são seis pontos atrás da zona de classificação e dois pontos atrás do Grêmio Prudente, primeiro time fora da degola e que também não venceu na competição.
Depois de demitir o técnico Dyego Coelho, Fahel Junior chegou para tentar melhorar o time. Contra o São José, enfrentou altos e baixos em campo, mas saiu com a derrota.
No entanto, a expectativa é de que, como o treinador já passou a conhecer melhor o grupo, o Burrão consiga uma postura diferente. Até porque, fora de casa, o time apresentou melhores rendimentos, como nos empates contra Sertãozinho e Linense, quando teve mais chances de marcar.
Por sua vez, o Votuporanguense, adversário de logo mais, está em quinto lugar, com 12 pontos, e também precisa reagir. Na rodada anterior, fora de casa, perdeu por 2 a 0 para a Inter de Limeira.
O treinador taubateano, apesar do momento ruim, está otimista para o jogo de logo mais. “Tivemos muito pouco tempo para treinar antes da minha estreia, na última sexta-feira. Mesmo assim, já vi com bons olhos alguns movimentos do time dentro de campo, diante do São José. Ao meu modo de ver, competimos bem naquele jogo e sofremos com uma infelicidade, que acontece. O resultado não nos agradou pelo que demonstramos. Agora é focar aqui”, disse.
Ele também falou sobre o bate-papo que teve com os atletas. “Conversei bastante com o grupo, tivemos muitas coisas boas neste jogo que passou e não podemos jamais, em hipótese alguma, pensar em baixar a cabeça nunca. Ainda temos sete jogos e vamos tentar competir muito mais neste jogo de amanhã”, disse.
Ficha técnica
Votuporanguense
Gabriel Félix; Watson, Matheusão, Amorim e Kauã; Vitor Feitosa, Alison e Rodolfo; Daniel, Caio Mancha e Luiz Thiago. Técnico: Paulo Roberto Santos
Taubaté
Samuel Pires; Mika, André Klaus, Luanderson e Eduardo Diniz; Wesley Fraga, Zé Pagliarini e Rodrigo Gaia; Macário, Romarinho e Ariel. Técnico: Fahel Junior
Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima. Local: Estádio Plínio Marin, em Votuporanga. Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Horário: 19h30