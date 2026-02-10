Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram, na noite desta segunda-feira (9), uma operação de resgate em Taubaté após fortes chuvas provocarem enchentes no bairro Santa Tereza. A ação foi realizada a pedido da Defesa Civil e evitou que moradores ficassem ilhados em áreas alagadas.
A operação começou por volta das 23h30, quando equipes do Grupo de Pronta Resposta do Baep se deslocaram até a região afetada. Com o uso de embarcações, os policiais realizaram buscas de casa em casa, verificando imóveis onde o nível da água ultrapassou dois metros.
De acordo com a PM, ao todo, cerca de 100 famílias foram atingidas pela enchente. As equipes vistoriaram aproximadamente 40 imóveis, com atenção especial para a localização de pessoas com deficiência, idosos e animais, que poderiam estar isolados.
Apoio aos moradores
Segundo o Baep, a operação seguiu até que todas as residências da área mais crítica fossem verificadas. Além das buscas, os policiais prestaram apoio direto aos moradores, garantindo a segurança durante o escoamento da água e orientando as famílias sobre os riscos.
A Defesa Civil de Taubaté segue monitorando a região e avaliando os impactos da chuva, enquanto novas chuvas mantêm o alerta para áreas de risco no município.