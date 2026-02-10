Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram, na noite desta segunda-feira (9), uma operação de resgate em Taubaté após fortes chuvas provocarem enchentes no bairro Santa Tereza. A ação foi realizada a pedido da Defesa Civil e evitou que moradores ficassem ilhados em áreas alagadas.

A operação começou por volta das 23h30, quando equipes do Grupo de Pronta Resposta do Baep se deslocaram até a região afetada. Com o uso de embarcações, os policiais realizaram buscas de casa em casa, verificando imóveis onde o nível da água ultrapassou dois metros.