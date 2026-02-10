O São José Basketball visita o Vasco na noite desta quarta-feira (11), a partir das 20h, no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Atualmente, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, está em sétimo lugar, com 16 vitórias e nove derrotas, onde conta com 64% de aproveitamento na competição.