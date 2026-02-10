O São José Basketball visita o Vasco na noite desta quarta-feira (11), a partir das 20h, no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Atualmente, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, está em sétimo lugar, com 16 vitórias e nove derrotas, onde conta com 64% de aproveitamento na competição.
Na rodada passada, em casa, os joseenses venceram o Unifacisa da Paraíba por 87 a 78 e somaram dois triunfos seguidos como mandantes. Assim, buscam a vitória no Rio de Janeiro para consolidar a reação na temporada, onde já tem praticamente a vaga assegurada nos playoffs do torneio nacional.
Já o Vasco vem de derrota para o Brasília, fora de casa, quando levou 84 a 61, no Distrito Federal. Os cariocas, que no ano passado eliminaram o São José nos playoffs, agora enfrentam dificuldades e estão na lanterna, com apenas quatro vitórias e 16% de aproveitamento entre os 20 participantes da temporada.