O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou nesta terça-feira (10) a lei que autoriza o sepultamento de animais de estimação em jazigos familiares em todo o estado de São Paulo.

A medida entra em vigor imediatamente e reconhece legalmente o vínculo afetivo entre tutores e seus animais, permitindo que cães e gatos sejam enterrados no mesmo local que a família dos tutores.

