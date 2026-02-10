Imagens de vídeo divulgadas pela Defesa Civil do Estado mostram ruas do bairro Santa Tereza, em Taubaté, totalmente alagadas após as fortes chuvas dessa segunda-feira (9).
A cidade foi uma das mais atingidas pelo temporal no Vale do Paraíba, além de Caçapava, São José dos Campos, Lagoinha, Cunha e São Luiz do Paraitinga, que lideram o ranking da precipitação.
Segundo a Defesa Civil do Estado, Taubaté acumula 44 milímetros de chuva em 24 horas e 55 mm em 48h. Caçapava chegou a 71 mm em 24h, mas a chuva que atingiu a cidade também teve impacto em Taubaté.
Procurada na manha desta terça-feira (10), a Prefeitura de Taubaté informou que a situação no bairro Santa Tereza continua a mesma de segunda: cinco ruas alagadas, 120 residências afetadas e 32 pessoas desabrigadas, sendo 26 adultos e seis crianças. Eles foram levados para a escola municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho.
Ao lado da Defesa Civil, o Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) montou espaço de alojamento, onde cada família foi abrigada em uma sala de aula, com colchão e roupas. Durante a noite, também foi servido jantar para as famílias abrigadas na escola.
A Prefeitura de Taubaté informou que o plano de emergência foi acionado para atendimento e resgate imediato das famílias afetadas. A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros, militares do Baep da Polícia Militar (ambos com bote salva-vidas), Samu, Fundo Social e assistentes sociais. Toda ação foi coordenada pela Defesa Civil.
Nesta terça-feira (10), todos imóveis serão vistoriados pela Defesa Civil. O atendimento social às famílias também permanece.