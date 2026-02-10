Imagens de vídeo divulgadas pela Defesa Civil do Estado mostram ruas do bairro Santa Tereza, em Taubaté, totalmente alagadas após as fortes chuvas dessa segunda-feira (9).

A cidade foi uma das mais atingidas pelo temporal no Vale do Paraíba, além de Caçapava, São José dos Campos, Lagoinha, Cunha e São Luiz do Paraitinga, que lideram o ranking da precipitação.