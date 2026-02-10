11 de fevereiro de 2026
EMERGÊNCIA

Imagens da Defesa Civil mostram bairro alagado em Taubaté; VÍDEO

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Defesa Civil
Bairro alagado em Taubaté após as fortes chuvas
Bairro alagado em Taubaté após as fortes chuvas

Imagens de vídeo divulgadas pela Defesa Civil do Estado mostram ruas do bairro Santa Tereza, em Taubaté, totalmente alagadas após as fortes chuvas dessa segunda-feira (9).

A cidade foi uma das mais atingidas pelo temporal no Vale do Paraíba, além de Caçapava, São José dos Campos, Lagoinha, Cunha e São Luiz do Paraitinga, que lideram o ranking da precipitação.

Segundo a Defesa Civil do Estado, Taubaté acumula 44 milímetros de chuva em 24 horas e 55 mm em 48h. Caçapava chegou a 71 mm em 24h, mas a chuva que atingiu a cidade também teve impacto em Taubaté.

Procurada na manha desta terça-feira (10), a Prefeitura de Taubaté informou que a situação no bairro Santa Tereza continua a mesma de segunda: cinco ruas alagadas, 120 residências afetadas e 32 pessoas desabrigadas, sendo 26 adultos e seis crianças. Eles foram levados para a escola municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho.

Ao lado da Defesa Civil, o Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) montou espaço de alojamento, onde cada família foi abrigada em uma sala de aula, com colchão e roupas. Durante a noite, também foi servido jantar para as famílias abrigadas na escola.

A Prefeitura de Taubaté informou que o plano de emergência foi acionado para atendimento e resgate imediato das famílias afetadas. A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros, militares do Baep da Polícia Militar (ambos com bote salva-vidas), Samu, Fundo Social e assistentes sociais.  Toda ação foi coordenada pela Defesa Civil.

Nesta terça-feira (10), todos imóveis serão vistoriados pela Defesa Civil. O atendimento social às famílias também permanece.

