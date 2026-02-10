Moradores do bairro Santa Cecília 1, em São José dos Campos, estão sem água desde o último domingo (8).
A Sabesp confirmou ao OVALE que o desabastecimento foi provocado por um vazamento na rede local.
O reparo, segundo a companhia, foi finalizado na manhã desta terça-feira (10). A expectativa é de que o fornecimento seja totalmente normalizado até o início da tarde.
A recuperação do sistema deve ocorrer gradualmente começando pelas áreas baixas e avançando, em seguida, para os pontos mais altos do bairro.
Caso o serviço não seja restabelecido após o previsto, os moradores devem entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 0800 055 0195 ou pelo WhatsApp (11) 3388-8000 para registrar a reclamação individual.