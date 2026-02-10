11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESABASTECIMENTO

Moradores do Santa Cecília 1 sofrem com falta d'água há 3 dias

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Moradores do bairro Santa Cecília 1, em São José dos Campos, estão sem água desde o último domingo (8).

A Sabesp confirmou ao OVALE que o desabastecimento foi provocado por um vazamento na rede local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O reparo, segundo a companhia, foi finalizado na manhã desta terça-feira (10). A expectativa é de que o fornecimento seja totalmente normalizado até o início da tarde.

A recuperação do sistema deve ocorrer gradualmente começando pelas áreas baixas e avançando, em seguida, para os pontos mais altos do bairro.

Caso o serviço não seja restabelecido após o previsto, os moradores devem entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 0800 055 0195 ou pelo WhatsApp (11) 3388-8000 para registrar a reclamação individual.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários