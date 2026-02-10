11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DEFESA CIVIL

Taubaté recebe ajuda humanitária após chuvas e alagamentos

Por Da redação | Tatubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência SP
Defesa Civil envia kits de ajuda para famílias em Taubaté
Defesa Civil envia kits de ajuda para famílias em Taubaté

As fortes chuvas que atingiram Taubaté provocaram o transbordamento do córrego Santa Teresa, gerando inundações e afetando diretamente 120 famílias.

Diante da emergência, a prefeitura instalou um abrigo temporário na Escola Professora Docelina de Campos Coelho para acolher a população afetada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até o momento, não houve registro de vítimas, mas as autoridades ainda trabalham na contagem oficial de pessoas desalojadas ou desabrigadas na região.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Fundo Social iniciaram o envio de ajuda humanitária ao município.

A remessa estadual inclui 215 kits de dormitório com colchões e jogos de cama, cestas básicas e kits completos de higiene pessoal e limpeza.

De forma complementar, o Fundo Social também encaminhou fardos de água mineral, cobertores, travesseiros e itens essenciais de vestuário para adultos e crianças, além de cadeiras de rodas e de banho, carrinhos de bebê, brinquedos e ração para cães e gatos.

A mobilização faz parte de um conjunto de medidas do Governo do Estado para oferecer assistência rápida a cidades atingidas por eventos climáticos extremos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários