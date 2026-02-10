As fortes chuvas que atingiram Taubaté provocaram o transbordamento do córrego Santa Teresa, gerando inundações e afetando diretamente 120 famílias.

Diante da emergência, a prefeitura instalou um abrigo temporário na Escola Professora Docelina de Campos Coelho para acolher a população afetada.

