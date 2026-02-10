As fortes chuvas que atingiram Taubaté provocaram o transbordamento do córrego Santa Teresa, gerando inundações e afetando diretamente 120 famílias.
Diante da emergência, a prefeitura instalou um abrigo temporário na Escola Professora Docelina de Campos Coelho para acolher a população afetada.
Até o momento, não houve registro de vítimas, mas as autoridades ainda trabalham na contagem oficial de pessoas desalojadas ou desabrigadas na região.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Fundo Social iniciaram o envio de ajuda humanitária ao município.
A remessa estadual inclui 215 kits de dormitório com colchões e jogos de cama, cestas básicas e kits completos de higiene pessoal e limpeza.
De forma complementar, o Fundo Social também encaminhou fardos de água mineral, cobertores, travesseiros e itens essenciais de vestuário para adultos e crianças, além de cadeiras de rodas e de banho, carrinhos de bebê, brinquedos e ração para cães e gatos.
A mobilização faz parte de um conjunto de medidas do Governo do Estado para oferecer assistência rápida a cidades atingidas por eventos climáticos extremos.