Um novo laudo aponta que a cratera aberta no Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, vai aumentar nas próximas horas e ameaça “engolir” mais um poste de energia, elevando o risco na área. A informação foi apurada com exclusividade pelo OVALE.
Em nota, a EDP informou que foi acionada novamente, na manhã desta terça-feira (10), "por conta do afundamento do solo na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, em São José dos Campos. Equipes técnicas estão no local, realizando obras de remanejamento do sistema de distribuição de energia da região, afim de preservar a segurança e a continuidade do serviço à população. O fornecimento de energia para os clientes está normal".
A EDP ressaltou que "segue monitorando a situação e preparada para realizar novas adequações em caso de necessidade, e se mantém à disposição dos órgãos municipais para o apoio necessário".
Um novo vídeo obtido pelo OVALE, nesta última segunda-feira (9), já mostrava a cratera aumentando de tamanho, ampliando o temor de moradores de que um prédio com 34 apartamentos possa ser atingido.
O colapso da rua aconteceu no último sábado (7), na rua Felisbina de Souza Machado, e mantém casas e edifícios interditados por risco estrutural. A área segue isolada e sob monitoramento constante. VEJA AQUI O MOMENTO EM QUE O ASFALTO CEDE
Por medida de segurança, quatro casas e um prédio residencial permanecem interditados. Ao todo, 156 moradores estão desalojados, a maioria acolhida em casas de parentes e amigos, enquanto aguardam uma definição das autoridades.
“Cena de filme de terror”, diz moradora
Moradora do residencial Jardins de Sevilha, a professora Marcelle Araújo, de 23 anos, descreveu o momento de pânico vivido pelos moradores.
“Disseram que era uma cratera pequena. Quando cheguei, já era um buraco enorme. Era cena de filme de terror: chovendo dentro do prédio, barro por todos os lados, luz piscando, gente chorando e saindo só com a roupa do corpo”, relatou.
Segundo ela, os moradores foram orientados a deixar o prédio às pressas e, no domingo (8), puderam retornar por poucos minutos apenas para retirar alguns pertences.
Histórico preocupa moradores
A rua Felisbina de Souza Machado já havia registrado outro afundamento há cerca de duas semanas, quando uma cratera engoliu um caminhão. A distância entre os dois pontos é de aproximadamente 250 metros, o que reforça o medo de novas ocorrências.
“Não sabemos como está a erosão por baixo da terra. O estacionamento e o bicicletário parecem comprometidos. Temos medo de que tudo ceda”, afirmou Marcelle.
Equipes da Defesa Civil, da Prefeitura de São José dos Campos e de concessionárias de água, gás e energia realizam vistorias técnicas contínuas no local. Segundo o laudo mais recente, o solo segue instável, sem previsão para liberação dos imóveis.
Prefeitura acompanha o caso
O prefeito Anderson Farias (PSD) afirmou que acompanha o caso de forma permanente e anunciou o início de uma obra emergencial ainda nesta semana. “A prioridade absoluta é a segurança das pessoas. Vou acompanhar pessoalmente este caso até a solução definitiva”, declarou.
Segundo a prefeitura, embora a intervenção seja emergencial, a obra será definitiva para garantir a estabilidade do solo. Enquanto isso, seguem o monitoramento técnico, as interdições preventivas e o apoio às famílias afetadas.