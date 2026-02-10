Um novo laudo aponta que a cratera aberta no Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, vai aumentar nas próximas horas e ameaça “engolir” mais um poste de energia, elevando o risco na área. A informação foi apurada com exclusividade pelo OVALE.

Em nota, a EDP informou que foi acionada novamente, na manhã desta terça-feira (10), "por conta do afundamento do solo na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, em São José dos Campos. Equipes técnicas estão no local, realizando obras de remanejamento do sistema de distribuição de energia da região, afim de preservar a segurança e a continuidade do serviço à população. O fornecimento de energia para os clientes está normal".

A EDP ressaltou que "segue monitorando a situação e preparada para realizar novas adequações em caso de necessidade, e se mantém à disposição dos órgãos municipais para o apoio necessário".